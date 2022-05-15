Daily Express: Трое британских экс-военных заблокированы на «Азовстали»

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Трое британских бывших военных в настоящее время находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщило издание Daily Express со ссылкой на источник.

— Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта, — сказал собеседник газеты.

Британец уточнил, что военные прибыли на Украину еще до начала российской операции с целью «присоединиться к украинцам на востоке». Однако их направили на юг страны, где они укрепили неонацистское подразделение «Азов».

Военный признался, что узнал о том, что его знакомые оказались на территории «Азовстали», лишь в марте. До этого об их местонахождении ему было неизвестно.

По данным британцев, заблокированных на заводе, там находится еще один их соотечественник, который получил тяжелое ранение. Он принимал участие в боевых действиях на востоке страны с 2014 года.

Daily Express подчеркивает, что боевиков на «Азовстали» призвали «оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен», передает РИА Новости.

7 мая советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что на территории комбината «Азовсталь», который заблокирован союзными силами России и ДНР, могут находиться иностранные старшие офицеры. Он уточнил, что косвенно о попытках деблокировать боевиков «Азова» на «Азовстали» и стремлении договориться со стороны представителей западных государств могут свидетельствовать звонки президента Франции Эммануэля Макрона.