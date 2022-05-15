В Польше предложили «демилитаризовать» Калининградскую область

Фото: shutterstock

Бывший заместитель главы польского министерства обороны Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать» Калининградскую область.

— Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке, — сказал экс-военный.

По его мнению, вступление Швеции и Финляндии в НАТО значительно укрепит позиции альянса на восточном фланге. Однако Калининград способен стать серьезным препятствием на пути военного блока в регионе, передает слова Шереметьева РИА Новости.

15 мая глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО, которую примут в следующем месяце, будет касаться, в том числе, сдерживания России. Он отметил, что документ обсудят и проработают в июне на саммите в Мадриде.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что в новой стратегии альянса Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». По данным издания, новый документ НАТО также коснется Китая и его отношений с Россией.

Кроме этого, в нем будет затронут вопрос поддержки соседних стран, которые оказались уязвимы перед «принуждением и агрессией». Известно, что в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась как «партнер» НАТО. Однако, как ожидается, в новом документе эту формулировку уберут.