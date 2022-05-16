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Санкции заблокировали экспорт республики на десятки миллиардов долларов в год

Егор Провоторов
В мире
Санкции заблокировали экспорт республики на десятки миллиардов долларов в год
Фото: gov.spb.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в воскресенье, 15 мая, заявил, что западные санкции заблокировали экспорт страны в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме порядка 16-18 миллиардов долларов в год.

Глава местного кабмина подчеркнул, что сейчас власти страны работают над изменением цепочки поставок, пишет РИА Новости.

— Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта, мы должны переориентировать его на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, на рынки Ближнего Востока, — заявил председатель белорусского правительства.

Отношения Минска с западными государствами значительно ухудшились после выборов президента Белоруссии в 2020 году, которые спровоцировали массовые несанкционированные протестные акции. Официальные власти республики множество раз заявляли, что протестные акции координировались из-за рубежа. Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.

В начале мая президент Белоруссии заявлял, что его страна не будет принимать участие в спецоперации ВС России на Украине.

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