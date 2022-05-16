В Минздраве рассказали, сколько россиян страдает ипохондрией

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Ипохондрическое расстройство встречается у 4,5-20 процентов людей, среди пациентов психиатрических клиник подобный показатель может достигать 49 процентов, сообщил в понедельник, 16 мая, главный внештатный специалист по медицинской психологии российского Минздрава Юрий Зинченко.

Эксперт также предположил, что в случае объективной опасности заражения или заболевания, к примеру, COVID-19, люди с повышенной тревожностью могли также оказаться склонными к ипохондрии.

По словам специалиста, это может проявляться в виде ситуативной тревожности, которая проходит по мере адаптации психики к обновленным условиям, или как личная тревожность у чувствительных персоналий. Как пишет ТАСС, признаками ипохондрического расстройства являются чрезмерное внимание к телу, склонность фокусировать свое внимание на слабых и редких соматических ощущениях, а также склонность рассматривать ощущения в качестве опасных и говорящих о серьезном заболевании.

В октябре прошлого года стало известно, что все большее количество людей обращается за психологической помощью на государственные горячие линии психологической поддержки.