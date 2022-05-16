Названы знаки зодиака, на которые окажет сильное влияние лунное затмение 16 мая

Фото: Pixabay

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие знаки зодиака окажутся под сильным давлением лунного затмения 16 мая.

— Сильное влияние затмения смогут ощутить на себе Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи. В их жизни произойдут кардинальные перемены: свадьбы, разводы, расставания, переезды, смена работы, жилья и так далее, — поделилась она.

Шаманка добавила, что затмение не обойдет стороной Близнецов, Овнов и Козерогов. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции и подсказкам Вселенной, которые принесут удачу в этот период.

В этот день Раки и Рыбы станут чрезмерно эмоциональными. Затмение пробудит тревожные воспоминания, появятся тяжелые депрессивные мысли, тоска по ушедшим близким людям.

Также астролог Тамара Глоба дала прогноз на май для всех знаков зодиака. По ее словам, май — месяц двух затмений. Они окажут сильное влияние на здоровье людей, психику, могут проявиться скрытые формы заболеваний. Вскроются и все общественные проблемы, которые были затронуты ранее.