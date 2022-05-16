Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист Чечерин: Россия может выиграть от нефтяного эмбарго и европейских санкций

Егор Провоторов
В мире
Экономист Чечерин: Россия может выиграть от нефтяного эмбарго и европейских санкций
Фото: depositphotos

Россия может выиграть от беспрецедентного давления Запада, а также антироссийских санкций, введенных на фоне специальной военной операции на Украине, заявил в понедельник, 16 мая, экономист, персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

По его словам, России, как одному из главных мировых экспортеров, выгодно повышение цен на энергоресурсы. Оно началось еще во время пандемии коронавируса, а ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост стоимости сырья, стали и металла. В интервью агентству «Прайм» Чечерин выразил мнение, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится.

Специалист считает, что подобный тренд выгоден российской экономике, поскольку спад экспортных объемов можно компенсировать ростом цен. Кроме того, введение нефтяного эмбарго странами Евросоюза не предполагает одномоментного прекращения импорта сырья, при этом подорожание энергоносителей сыграет в качестве главного фактора для стабилизации российской экономики.

Дополнительным источником дохода для РФ может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми уже достигнуты договоренности, а также поиск новых рынков сбыта энергоносителей по приемлемым ценам.

Накануне старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола дала оценку влиянию экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе.

Экономика Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте