Экономист Чечерин: Россия может выиграть от нефтяного эмбарго и европейских санкций

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Россия может выиграть от беспрецедентного давления Запада, а также антироссийских санкций, введенных на фоне специальной военной операции на Украине, заявил в понедельник, 16 мая, экономист, персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

По его словам, России, как одному из главных мировых экспортеров, выгодно повышение цен на энергоресурсы. Оно началось еще во время пандемии коронавируса, а ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост стоимости сырья, стали и металла. В интервью агентству «Прайм» Чечерин выразил мнение, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится.

Специалист считает, что подобный тренд выгоден российской экономике, поскольку спад экспортных объемов можно компенсировать ростом цен. Кроме того, введение нефтяного эмбарго странами Евросоюза не предполагает одномоментного прекращения импорта сырья, при этом подорожание энергоносителей сыграет в качестве главного фактора для стабилизации российской экономики.

Дополнительным источником дохода для РФ может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми уже достигнуты договоренности, а также поиск новых рынков сбыта энергоносителей по приемлемым ценам.

Накануне старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола дала оценку влиянию экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе.