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Московский урбанистический форум пройдет в выставочном формате в 2022 году

Полина Долганова
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Московский урбанистический форум пройдет в выставочном формате в 2022 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский урбанистический форум в текущем году состоится в формате выставки. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на форуме москвичи в очередной раз смогут познакомиться с градостроительными проектами Москвы.

Бочкарев добавил, что на форуме будут выступать иностранные делегации. Мероприятие будет проходить в «Манеже» в течение августа, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого Бочкарев сообщил, что с начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Из них: 13 детских садов и три школы, три объекта здравоохранения, четыре спортивных объекта, четыре торговых и три гостиничных комплекса и так далее.

По его словам, несмотря на продолжающееся санкционное давление, столичный Стройкомплекс адаптировался к ситуации на рынке, и накопленный запас прочности помогает реализовывать все намеченные планы по основным инфраструктурным объектам.

Московский урбанистический форум (МУФ) Андрей Бочкарев Выставки
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