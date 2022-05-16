Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни

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В народном календаре дата получила названия Пелагия Заступница, День баклушников. Православная церковь 17 мая вспоминает мученицу Пелагию Тарсийскую.

В этот день не рекомендуется дарить жемчуг. Говорят, что его дарят к несчастью и слезам. Веники и метлы также дарить нельзя — это плохой знак, который приводит к похоронам. Если дарите иконы, помните о том, что это приводит к большим проблемам со здоровьем. Черные перчатки также попадают под запрет, в противном случае придется работать на износ.

Однако в этот день можно подарить деревянную ложку, причем неважно кому, главное — подарить. Ложка должна быть украшена росписью и резьбой, чтобы семья и тот, кому вы дарите подарок, жили в богатстве и сытости.

Приметы погоды:

Много майских жуков — к засухе.

Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клене появились сережки — пора высаживать свеклу.

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят — будет сильный ветер.

Ливень в этот день обещает хороший урожай.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни

Именины отмечают: Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея.