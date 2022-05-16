Метеоролог рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, что с четверга, 19 мая, в Петербурге установится солнечная погода и значительно потеплеет. Атмосферное давление будет повышаться, уменьшится облачность.

По словам синоптика, в городе потеплеет до плюс 17 градусов.

— Ночные температуры останутся такими же — 5–8 градусов выше нуля. А вот дневные существенно подрастут — до плюс 17 градусов. Однако пока совсем летнего тепла не видно. Но плюс 15–17 — для середины мая тоже неплохо, — сообщил синоптик в комментарии «Невским новостям».

Первая половина предстоящей недели останется все такой же прохладной. На погоду продолжает влиять тыловая часть циклона, откуда в регион поступают холодные воздушные массы. Куткевич отметил, что временами возможны дожди. Воздух прогреется до 12 градусов.

До этого метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что жителям европейской части России не придется надеяться на летнюю погоду к концу мая. Потепление начнется только в начале июня, передает ФАН.

Ранее главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето.