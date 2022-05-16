Стоматолог перечислила продукты, из-за которых на зубах появляется налет
Самая очевидная причина зубного налета — плохая гигиена полости рта, но есть ряд продуктов, которые оказывают стимулирующий эффект на образование налета. Об этом сообщила стоматолог-терапевт Елена Ремезова.
Так, по словам врача, темный налет на зубах возникает из-за чая, кофе, сигарет, отваров из трав.
— Все, что содержит смолу, которая оседает в виде темного или светлого пигментированного налета, — пояснила Ремезова в комментарии РИАМО.
Кроме того, налет образовывается из-за хлоргексидина, который окрашивает зубы в серый цвет. В этом случае налет образуется из-за воды, которая содержит много железа, или медикаментов для поднятия уровня железа в организме.
Стоматолог отметила важность поддержания гигиены рта. Чистить зубы нужно утром и вечером, желательно электрической зубной щеткой, нужно тщательно вычищать наружные и внутренние поверхности зубов. После чистки стоит использовать зубную нить. Если есть коронки и мосты или какие-то конструкции во рту, например брекеты, то в идеале — промыть еще ирригатором.
Иногда зубная боль может проявляться в виде насморка, головной боли и других симптомов, которые легко спутать с иными заболеваниями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.