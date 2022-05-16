Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит вести себя осторожнее 16 мая

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Астролог Екатерина Максимова рассказала, каким знакам зодиака стоит быть осторожнее 16 мая — в день, когда закрывается коридор затмений.

Так, Овнам необходимо быть острожными на дороге, в этот день возможны аварии и нестандартные ситуации. Лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не назначать медицинские операции 16 мая. Не стоит ввязываться в споры и лезть на рожон.

Для Тельцов обостряется тема отношений. Тем, кто находится в паре и дорожит союзом, необходимо быть терпеливым, не ввязываться в скандал, так как он может привести к расставанию.

У Близнецов могут обостриться старые болячки, возникнуть недомогания. А Весам следует быть внимательными в финансовой сфере. Возможны крупные необдуманные траты, денежные потери.

Для Стрельцов раскроются тайны прошлого. Иногда это может быть не очень приятно, но туман рассеется и откроет истину, передает издание argumenti.ru.

До этого шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие знаки зодиака окажутся под сильным давлением лунного затмения 16 мая.