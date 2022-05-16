Москвичам рассказали об изменениях в программах «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека»

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Жители столицы смогут получить льготный кредит на приобретение или создание объектов индивидуального жилищного строительства. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой коммуникации и рекламы города Москвы.

Теперь по одной из наиболее востребованных программ «Льготная ипотека» увеличена максимальная сумма кредита. В Москве и Санкт-Петербурге она составит 12 миллионов рублей. Для остальных субъектов — до шести. Процентная ставка не превысит 12 процентов годовых на весь срок кредита.

Отмечается, что получить ипотеку по данной программе можно до 1 июля 2022 года.

Помимо этого, получить кредит можно по программе «Семейная ипотека». Ставка составит до шести процентов годовых. Получить ее могут семьи, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года.

2 мая стало известно, что российское правительство дало разрешение сочетать ипотеку на новостройки под льготные девять процентов с рыночной или другой субсидированной. Благодаря этому была увеличена максимальная сумма кредита.