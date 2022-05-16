«Приехали флажками помахать»: Лоза высказался относительно итогов Евровидения

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Певец и композитор Юрий Лоза резко высказался относительно итогов Евровидения-2022, заявив, что конкурс давно себя дискредитировал.

Он отметил, что международный вокальный конкурс не показал ни одного хита, а участники выходили на сцену с посредственным материалом.

— А с этого года можно смело убирать слово «конкурс», так как победитель был известен заранее — Украина (с самым слабым номером), а остальные приехали флажками помахать, — написал Лоза в своем Telegram-канале.

Музыкант назвал конкурс «политическим междусобойчиком», итоги которого заранее предопределены. Организаторы Евровидения «разбазарили» ценности, которые были провозглашены десятки лет назад, заключил музыкант.

Победителем Евровидения 2022 года стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Аналитики оценили украинскую группу как фаворита конкурса. Шансы группы на победу после ее выхода в финал оценивались в 60 процентов.

После своего выступления артисты со сцены потребовали помочь их стране. Организаторы конкурса отказались считать этот лозунг политическим и не стали дисквалифицировать коллектив.

Однако итоги конкурса обернулись мировым скандалом из-за доказательств их фальсификации. Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук сообщила, что организаторы Евровидения заменили выставленные членами жюри от Румынии оценки, отдав высший балл Украине вместо Молдавии.

Позже в нечестном распределении голосов организаторов обвинили также азербайджанская и грузинская делегации. Национальное жюри отдало свои баллы Украине, которые почему-то достались Великобритании.