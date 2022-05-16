Депутат МГД Орлов: Законодательное регулирование работы агрегаторов такси — важный вопрос для Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Законодательное регулирование работы агрегаторов такси является вопросом высокой важности для столицы. Об этом сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— Для столицы эта тема является вопросом высокой важности: в Московском регионе зарегистрировано свыше 200 тысяч водителей такси, которые обеспечивают перевозку миллионов пассажиров, — сказал он.

По словам депутата, в городе необходимо четкое регулирование деятельности агрегаторов и работников такси, которые сейчас находятся в слабозащищенной позиции.

Он отметил, что на данный момент транспорт в столице очень хорошо развит: можно добраться быстро и дешево до любой точки города. Однако нужно обезопасить таксистов. В этом поможет введение агрегаторов в правовое поле, которое четко отчертит круг их обязательств.

Парламентарий уточнил, что новый законопроект закрепляет нормы о создании региональных реестров перевозчиков, самих такси с информацией об автомобилях, а также служб заказа, вводится ответственность агрегатора за ДТП, в нем содержатся и другие нововведения, передает агентство городских новостей «Москва».

11 мая в Госдуму внесли законопроект, обязывающий службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов. Позже столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поддержал данный законопроект.