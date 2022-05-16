Московские врачи за сутки вылечили 255 человек от COVID-19

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Московские врачи за минувшие сутки вылечили 255 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 288 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы в медицинские учреждения 115 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 78 пациентов, 18 человек скончались, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

13 мая стало известно, что за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 33,1 до 30,2 процента. В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к заболеванию упал с 36,4 до 33,8 процента.

Терапевт Ирина Яроцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие симптомы и осложнения стали проявляться у переболевших коронавирусом. По словам специалиста, чаще всего у граждан возникают неврологические осложнения, а именно проблемы с лицевыми и слуховыми нервами.