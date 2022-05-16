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Резидент технопарка «Элма» создал платформу для автоматизации бизнес-процессов

Александр Афонин
Город
Резидент технопарка «Элма» создал платформу для автоматизации бизнес-процессов
Фото: Pexels
Россия, Москва, Зеленоград, 4922-й проезд, 4с5 Карта всех событий

Арендатор технопарка «Элма» представил собственную ИТ-платформу для автоматизации корпоративных процессов — «Сфера BPMS». Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Система объединяет внутренние процессы и документооборот крупного предприятия в единую экосистему. Она представляет собой облачное хранилище данных. Для ее работы достаточно установленного на компьютере браузера.

Разработчики отметили, что продукт позволит компаниям повысить качество услуг и сделать бизнес более эффективным, прозрачным и управляемым.

Директор по коммерции и маркетингу Алексей Здюмаев отметил, что разработка успела хорошо показать себя. Благодаря ей предприятие начало успешное сотрудничество с Министерством земельных и имущественных отношений Нижегородской области и автоматизировало процесс получения в аренду предпринимателями земельных участков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого компания из технополиса «Москва» разработала систему для проведения медицинских экспресс-анализов без необходимости в лаборатории. Новый прибор может использоваться как в гражданских, так и в военных госпиталях и поликлиниках.

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