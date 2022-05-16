Правительство России упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов в страну

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Правительство Российской Федерации существенно упростит ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, данная мера поможет обеспечить потребности внутреннего рынка и даст возможность избежать сбоев в работе производств.

Российские власти также решили временно разрешить отраслевым ассоциациям самостоятельно оформлять разрешительные документы.

Согласно новым правилам, производителям необходимо будет подать заявление в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России, передает РИА Новости.

Также для системообразующих организаций упростят таможенный контроль при ввозе в страну средств криптографии — комплектующих для производства промышленного производства техники.

Из-за западных санкций российская микроэлектронная промышленность испытывает трудности. Под ударом оказались и отечественные производители процессоров. О том, в каком состоянии находятся российские чипмейкеры, и об их будущем — в материале «Вечерней Москвы».