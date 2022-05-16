Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство России упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов в страну

Полина Долганова
Общество
Правительство России упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов в страну
Фото: Pexels

Правительство Российской Федерации существенно упростит ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, данная мера поможет обеспечить потребности внутреннего рынка и даст возможность избежать сбоев в работе производств.

Российские власти также решили временно разрешить отраслевым ассоциациям самостоятельно оформлять разрешительные документы.

Согласно новым правилам, производителям необходимо будет подать заявление в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России, передает РИА Новости.

Также для системообразующих организаций упростят таможенный контроль при ввозе в страну средств криптографии — комплектующих для производства промышленного производства техники.

Из-за западных санкций российская микроэлектронная промышленность испытывает трудности. Под ударом оказались и отечественные производители процессоров. О том, в каком состоянии находятся российские чипмейкеры, и об их будущем — в материале «Вечерней Москвы».

техника Россия Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские пришли за своим

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Надувать щеки не надо и одуванам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мягко выражаясь, чувства не учли

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Все мнения
О проекте