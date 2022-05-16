Врач рассказала, что нужно сделать перед походом к стоматологу

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Стоматолог-терапевт Елена Ремезова рассказала, что нужно сделать перед визитом в стоматологическую клинику.

По словам врача, за час до визита к стоматологу стоит поесть. Если пройдет мало времени после еды, то на приеме начнется обильное слюноотделение. Такие же проблемы могут возникнуть, если человек придет голодным.

— В рот запихивают какие-то предметы, а рот думает, что нужно выработать слюну, чтобы все это переварить. Также не стоит идти натощак. При введении анестезии, которая содержит адреналин, может дойти до обмороков, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Если нет сильной боли, то стоит отменить визит к врачу при повышенном давлении. Также не стоит приходить, если заложен нос, так как человек не сможет дышать ртом. Стоит отменить визит, если появился герпес, так как рана будет открываться, и возможно дальнейшее попадание вируса в рот и нос.

Кроме того, перед визитом к стоматологу стоит обратить внимание на свою гигиену. Ремезова отметила, что стоматологу будет гораздо проще работать, если не будет никаких посторонних запахов.

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