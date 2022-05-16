Андрей Бочкарев: Второй вестибюль появится у будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро

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В рамках строительства станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена предполагается сооружение второго вестибюля. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ходе корректировки проектной документации станции «Суворовская» прорабатывается возможность возведения второго вестибюля в дополнение к основному, запланированному на пересечении улиц Дурова и Делегатской, — сказал он.

Заммэра отметил, что второй вестибюль расположится на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова. Такое местоположение позволит осуществить примыкание к реконструируемому спорткомплексу «Олимпийский» и повысить транспортную доступность на территории.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что второй вестибюль и платформенную часть свяжет подземный пешеходный переход. Его длина составит около 300 метров.

До этого Бочкарев сообщил, что станция «Печатники» Большой кольцевой линии метро готова на 65 процентов. Специалисты проводят архитектурно-отделочные работы в зоне платформенной части, мостовых переходов, блоке технических помещений и кассовом зале второго вестибюля.