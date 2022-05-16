Песков назвал наглым поведение спецслужб США по отношению к россиянам

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают поведение американских спецслужб по отношению к работникам заграничных учреждений РФ как недопустимое.

— Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал слухи об угрозах, которые поступали сотрудникам российского посольства в Штатах.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в минувшую среду, 11 мая, заявил, что русофобия на территории Соединенных Штатов уже начала проявляться на бытовом уровне. В интервью американскому изданию Newsweek дипломат заявил, что каким-либо образом связанные с Российской Федерацией предприятия и учреждения подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Более того, по словам российского посла, в ряде американских штатов намерены запретить продажу отечественной продукции, а сотрудников, которые говорят на русском языке, регулярно унижают.