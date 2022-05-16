В ДНР сообщили, что российские военные ведут переговоры на «Азовстали»

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Российские военные ведут переговоры с украинскими боевиками на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил глава батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, военные, которые ранее вышли с территории комбината и сдались в плен, оказались представителями «более значительной группировки» из состава сил ВСУ.

— Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса, — отметил Ходаковский.

В эфире телеканала «Россия 1» он подытожил, что переговоры можно назвать оживленными.

До этого Ходаковский заявил, что десять украинских боевиков вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом.

11 мая батальон «Восток» сил Донецкой народной республики обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировке тоннеля войска ДНР уничтожили одного украинского солдата, еще один был ранен.