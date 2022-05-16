Оборотные тупики БКЛ за станцией «Деловой центр» ввели в эксплуатацию

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Оборотные тупики за станцией «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сданы в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 16 мая.

— Работы полностью завершены, мы выдали всю необходимую разрешительную документацию. Объект вошел в состав первого участка Большой кольцевой линии на северо-западе Москвы от «Делового центра» до «Савеловской», — сказал он.

На данном этапе специалисты соорудили два перегонных тоннеля. В них были проложены пути для поездов и произведен монтаж необходимого инженерного оборудования, передает официальный сайт мэра Москвы.

Оборотные тупики необходимы для смены направления движения и ночного отстоя поездов. Помимо этого, решение позволяет сократить интервалы движения поездов, благодаря увеличению числа составов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 мая сообщил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 70 процентов. Мэр добавил, что технологический цикл строительства БКЛ выстроен таким образом, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.