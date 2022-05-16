Ясновидящая дала прогноз на любовные отношения для всех знаков зодиака

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала о том, как будут складываться любовные отношения у всех знаков зодиака с 16 по 22 мая.

Так, у Овнов в отношениях будет полная гармония и взаимность, если с партнером они будут предельно честны. Это лучшая неделя для планирования короткой совместной поездки, чтобы как следует отдохнуть.

Тельцам «прилетит» что-то из прошлого, что нужно будет решать. Это будет напоминание о незаконченной ситуации, которая стала отправной сточкой к конфликтам, тянущимся изо дня в день. Пришедшая на этой неделе информация будет ключом к разгадке.

Близнецам нельзя пускать в отношения третьих лиц, особенно женщин, будь то свекровь или подруга. Конец недели говорит о том, что могут возникнуть мысли о надобности отношений.

Раки могут оказаться в ловушке ревности, и она может исходить как от них, так и в их сторону.

— Ракам может быть не очень комфортно дома, будет хотеться поскорее оттуда уйти. Поэтому нужно самим что-то в него внести, чтобы там стало приятно, — рассказала Райдос в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Львам захочется управлять партнером и процессами, которые происходят в семье. Но это будет сказываться негативно на окружающих.

Девы могут столкнуться с жадностью партнера, а будет хотеться внимания и подарков. Но это неделя проверки покажет, смогут ли представители знака без всего этого сохранить любовь к своей половине.

Весы могут столкнуться с несправедливостью. Если поведение партнера не устраивает, то лучше не ругать его за это, а просто попробовать принять. Именно в вас он сможет увидеть поддержку, которую искал всю жизнь.

У Скорпионов возникнут трудности с сексуальными отношениями — нужно доверять партнеру. Может появиться личность, которая заинтересует, но ракурс внимания нужно перевести на вторую половину.

Стрельцам на этой неделе нужно понять, куда двигаться с партнером. Если стало понятно, что человек рядом только из-за материальных ресурсов, то настало время исключить его из жизни.

Козерогам будет необходимо быстро двигаться. Если партнер будет отставать, медлить или не вовремя принимать решения, это будет приводить в ярость и вызывать раздражение. Козероги будут придираться к мелочам, поэтому нужно понимать, что проблема внутри вас, а не в партнере.

У Водолеев эта неделя пересмотров, делать ставку придется на благие цели. Будет казаться, что если партнер зарабатывает недостаточно, то с ним стоит расставаться, но это не так. Представителям знака будет чего-то не хватать, и это может восполнить вторая половина.

Рыбы столкнутся с ситуацией, когда нужно отстоять свои границы и рассказать партнеру, что недопустимо, а что подходит. Нужно помнить о том, что половинку необходимо радовать даже небольшими сюрпризами и презентами.

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых не привлекают сильный пол.