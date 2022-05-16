Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сомнолог назвал причины плохого сна

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог назвал причины плохого сна
Фото: Unsplash

Все больше людей в России стали плохо спать ночами, нарушения сна вызваны многими причинами. Об этом сообщил сомнолог Павел Кудинов.

Так, многие в течение для постоянно смотрят или читают новости, что повышает их тревожность. Сомнолог порекомендовал людям в первую очередь ограничить информационную нагрузку. Также стоит помнить о гигиене сна.

— Вне зависимости от ситуации, встречается частое нарушение гигиены сна: мы просыпаемся всегда в разное время, а в выходные пытаемся выспаться. Если появились проблемы со сном, нужно исключить возможность подольше поспать. Надо просыпаться в одно и то же время: и в выходные, и в отпуск, и в праздники, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что проблемы со сном часто встречаются у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так как из-за нее сильно страдает нервная система. Возникают тревожные расстройства и панические атаки.

Специалист напомнил, что у тех, кто плохо спит, снижаются иммунитет и работоспособность.

Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей, из-за которой их состояние заметно ухудшается. Однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил, которые раскрыла сомнолог Ханна Шор.

Сон бессонница чувство тревоги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские пришли за своим

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Надувать щеки не надо и одуванам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мягко выражаясь, чувства не учли

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Все мнения
О проекте