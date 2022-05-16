Сомнолог назвал причины плохого сна

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Все больше людей в России стали плохо спать ночами, нарушения сна вызваны многими причинами. Об этом сообщил сомнолог Павел Кудинов.

Так, многие в течение для постоянно смотрят или читают новости, что повышает их тревожность. Сомнолог порекомендовал людям в первую очередь ограничить информационную нагрузку. Также стоит помнить о гигиене сна.

— Вне зависимости от ситуации, встречается частое нарушение гигиены сна: мы просыпаемся всегда в разное время, а в выходные пытаемся выспаться. Если появились проблемы со сном, нужно исключить возможность подольше поспать. Надо просыпаться в одно и то же время: и в выходные, и в отпуск, и в праздники, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что проблемы со сном часто встречаются у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так как из-за нее сильно страдает нервная система. Возникают тревожные расстройства и панические атаки.

Специалист напомнил, что у тех, кто плохо спит, снижаются иммунитет и работоспособность.

Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей, из-за которой их состояние заметно ухудшается. Однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил, которые раскрыла сомнолог Ханна Шор.