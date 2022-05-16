Центробанк понизил курс доллара до 63,44 рубля

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Банк России (ЦБ РФ) установил официальный курс доллара на 17 мая на уровне 63,4445 рубля. Это следует из данных на сайте регулятора в понедельник, 16 мая.

Установленный ЦБ курс на 34 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро вырос на 2 копейки и составил 65,8166 рубля.

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи рос на 2,73 процента — до 65,03 рубля, курс европейской валюты находился на уровне 67,47 рубля (+3,4 процента).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара. Для этого, по его словам, есть множество причин. Эксперт отметил, что торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться. Эксперт заметил, что и в 2014 году, и во время пандемии коронавируса рубль ослабел к доллару заметнее, нежели к юаню.

Плюсом юаня аналитик также назвал меньшую подверженность санкциям и давлению извне, нежели у рубля.

На прошлой неделе экономист Андрей Колганов рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.