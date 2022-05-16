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Водитель с поддельными правами задержан на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Водитель с поддельными правами задержан на юго-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-я Вольская улица Карта всех событий

Мужчина с поддельными правами задержан на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 30-летнего водителя остановили на 1-й Вольской улице. В ходе проверки документов сотрудники ГИБДД изъяли водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности.

Документ направили на исследование, которое показало, что права являются фальшивыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В конце марта стало известно, что трое приезжих из СНГ организовали подпольную типографию по изготовлению поддельных документов в Выхино-Жулебине.

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