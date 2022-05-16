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Стилист дала советы, как собрать базовый гардероб

Ирина Игнатенко
Общество
Стилист дала советы, как собрать базовый гардероб
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова дала советы по составлению базового гардероба.

— Правило базового гардероба — одежды для верха (кофты, блузки, футболки, майки, рубашки) должно быть примерно в два раза больше, чем одежды для низа. Так проще собрать новые образы. Чаще всего базовый гардероб состоит из пастельных оттенков, черного, белого, серого, телесных оттенков, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Тем кому идут теплые цвета, стоит выбрать гамму светло-коричневого цвета, в случае с холодными — все оттенки серого.

В базовом гардеробе могут быть и яркие оттенки. Между трендовыми и классическими вещами стилист советует выбирать классику, например, рубашку прямого кроя или брюки и джинсы с высокой посадкой. Такие вещи будут актуальны в любое время.

Ранее стилист-имиджмейкер Диана Кутепова назвала главные тренды лета 2022 года. По ее словам, приближающийся сезон вернет тренд на нулевые годы, а в гардеробы вернутся джинсы с низкой посадкой, оттенки розового и неон.

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