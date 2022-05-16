Два сотрудника строительной фирмы обокрали работодателя почти на 10 миллионов рублей

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Россия, Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции Юго-Восточного округа задержали подозреваемых в краже с территории строительного объекта. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, мужчины являлись сотрудниками организации и имели доступ к строительным материалам. Они похитили с территории объекта на Рязанском проспекте более 9,5 тысячи обшивочных плит из древесной стружки, а затем уволились.

Общая сумма ущерба превысила 9,8 миллиона рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых в Подколокольном переулке. Похищенное мужчины успели продать, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

12 мая сообщалось о задержании еще двоих мужчин по подозрению в краже электрического кабеля стоимостью более полумиллиона рублей.