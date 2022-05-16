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Эндокринолог назвал диетические продукты, которые приводят к набору веса

Анастасия Колоскова
Общество
Эндокринолог назвал диетические продукты, которые приводят к набору веса
Фото: depositphotos

Продукты, которые часто рекомендуют для снижения веса, могут способствовать обратному эффекту. Об этом рассказал врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

По его словам, это касается в первую очередь всей пищи, содержащей фруктозу вместо сахара.

— Фруктоза очень быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу, — объяснил специалист.

Он отметил, что по этой же причине не стоит относить к полезным продуктам фруктовые соки, которые по сути представляют собой выжимку сахара из фруктов. Эндокринолог порекомендовал отдавать предпочтение цельным фруктам, так как в них содержатся пищевые волокна, замедляющие всасывание сахара в кишечнике.

Потешкин призвал желающих похудеть отказаться от употребления меда, так как он полностью состоит из сахара, мешающего снизить вес.

Кроме того, на время похудения нужно исключить из рациона жирные виды мяса, колбасы и сосиски и ограничить употребление хлебобулочных изделий, макарон и круп.

При этом, по мнению врача, не стоит полностью пренебрегать длинными углеводами, так как это может привести к срывам, пишет «Газета.ру».

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