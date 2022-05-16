Генсек ОДКБ: Вопрос об участии сил организации в спецоперации на Украине не обсуждался

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос об использовании сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе специальной военной операции России на Украине на встрече лидеров не ставился. Об этом сообщил генсек организации Станислав Зась в понедельник, 16 мая.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался, — цитирует генсека РИА Новости.

В ходе саммита ОДКБ Владимир Путин упомянул намерение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс (НАТО). По его словам, вступление Финляндии и Швеции в Альянс не угрожает России. Однако подобное расширение военной инфраструктуры все равно вызовет ответные действия со стороны Москвы.

14 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать», будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его словам, G7 продолжит вести «скрытую войну» с Россией, поставляя Украине оружие, вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.