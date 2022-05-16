Такси-сервис Gett прекратит работу в России с 1 июня

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Такси-сервис Gett прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из России с 1 июня. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

Как стало известно из разосланного водителям сообщения, последний день работы мобильного приложения Gett для водителей — 31 мая включительно. После этого водители не смогут получать заказы на поездки. В Gett также пообещали выполнить все обязательства по поездкам, совершенным до конца месяца.

О своем намерении покинуть российский рынок в компании заявляли еще в марте, передает Интерфакс.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал «ВМ», что уход отдельных производителей из России порождает нехватку товаров от этих брендов. Однако нельзя сказать, что из-за этого возникает глобальная угроза дефицита.

По его словам, ситуация с дефицитом отдельных товаров (в частности, бумаги) во многом искусственная. Если рассматривать ситуацию с точки зрения категорий товаров, то однозначного дефицита нет нигде, отметил эксперт.