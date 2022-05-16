В Центральном Доме литераторов состоится юбилейный вечер к 100-летию журнала «Молодая гвардия»

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Юбилейный вечер, посвященный 100-летию журнала «Молодая гвардия», состоится в Центральном Доме литераторов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил департамент СМИ.

Мероприятие состоится 25 мая в 18:30 по адресу Большая Никитская, дом 53. В вечере примут участие именитые писатели, политики, деятели культуры и искусства. Ведущим станет главный редактор «Молодой гвардии» Валерий Хатюшин.

Ранее стало известно, что библиотеки ТиНАО подготовили аудиогиды для экскурсий к юбилею двух округов. Всего было записано восемь аудиогидов по поселкам и деревням, расположенным на территории ТиНАО, в честь юбилея самых молодых округов города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 мая. Аудиозаписи будут публиковать на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте». Суммарно к 1 июля будут доступны восемь аудиогидов: по деревне Десне, городу Московскому, поселкам Ватутинки, Коммунарка, Марьино и Переделкино, а также по поселениям Воскресенскому и Внуковскому.