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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 16 мая

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 16 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается вечером 16 мая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, 16 мая с сохранением до конца суток в Москве местами ожидается кратковременный дождь, порывы ветра 13–18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями москвичей призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра. Помимо этого, автомобилистам следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров на дорогах и парковать автомобиль вдали от деревьев, отмечается на сайте МЧС.

До этого «желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы до вечера 16 мая. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 11:00 до 21:00.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд назвал самый дождливый день на текущей неделе в Москве.

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