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Доктор Мясников рассказал об опасности обезболивающих

Антон Махов
Общество
Доктор Мясников рассказал об опасности обезболивающих
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что частый прием обезболивающих лекарств может вызвать проблемы с почками. Об этом он заявил в понедельник, 16 мая, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников рекомендовал всем тем, кто часто вынужден употреблять препараты, которые влияют на почки, проходить проверки на регулярной основе.

— На почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги, — предупредил доктор.

Также специалист отметил, что множество препаратов, которые выводят почки, являются нефротоксичными. К почечной недостаточности приводит прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов. Помимо этого, Мясников утверждал, что если принимать обезболивающее чаще 15 раз в месяц, это может вызвать медикаментозную головную боль, также приводит слова доктора Lenta.ru.

Ранее он рассказывал, что опухание конечностей может указывать на появление тромбоза. Он объяснил, что любой тромб скрывает в себе смертельную опасность. Кровяной сгусток может образоваться в глубоких или поверхностных венах.

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