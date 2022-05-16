Два человека пострадали около платформы Лианозово

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Возле платформы Лианозово в Москве два человека получили травмы из-за собственной неосторожности. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— В 19:45 мск у платформы Лианозово Савеловского направления МЖД произошло травмирование двух человек. По предварительной информации, они грубо нарушили правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры. На период оказания помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов в сторону области до 19 минут, — цитирует сообщение ТАСС.

Московская железная дорога призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности на путях и платформах.

Ранее сообщалось, что в Москве и области в период с 1 по 10 мая на железной дороге травмировалось в два раза меньше людей, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Так, в мае 2022 года пострадали 10 человек, а в 2021 году травмы получил 21 гражданин. В 2022 году не пострадало ни одного ребенка, хотя в 2021 году их было трое.