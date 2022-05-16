Тестирование подсветки для индикации работы билетной кассы стартовало на Ленинградском вокзале

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

На Ленинградском вокзале столицы в тестовом режиме заработала светодиодная подсветка на билетной кассе. Об этом в понедельник. 16 мая, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

— Одно из окон пригородных касс на Ленинградском вокзале оборудовали светодиодной подсветкой. В зависимости от графика работы окно будет подсвечено зеленым или красным цветом — это поможет пассажирам издалека увидеть, можно ли в этой кассе купить билет, — отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что во время тестового периода компания оценит реакцию пассажиров на нововведение и примет решение о дальнейшем масштабировании проекта, передает агентство городских новостей «Москва».

1 мая мэр Москвы Сергей Собянин совместно с РЖД открыл вокзал Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) Толстопальцево после масштабной реконструкции. Как отметил мэр, в будущем вокзал войдет в четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский»

До этого мэр столицы объявил об открытии отремонтированного перехода от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». По его словам, ремонт перехода является частью большой работы по обновлению ТПУ «Площадь трех вокзалов».