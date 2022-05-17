Американские ВВС заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия

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ВВС Соединенных Штатов сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Об этом сказано в распространенном в понедельник, 16 мая, заявлении.

Сообщается, что стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 14 мая около побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A. После отделения от самолета блок ARRW «воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука», отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием. Он сообщил, что Москва была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие, учитывая тот факт, что система ПРО США будет направлена на РФ.