Дебаты по вступлению Финляндии в НАТО длились в парламенте страны более 14 часов

Фото: Pixabay

В парламенте Финляндии по истечении 14 часов завершились дебаты по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщили в финском законодательном органе.

Всего за время дебатов было произнесено 212 речей.

В парламенте отметили, что вопрос дебатов перешел на уровень Комитета по иностранным делам, который в свою очередь подготовит ответ на доклад правительства 17 мая.

Позже планируется провести еще одно обсуждение, в ходе которого депутаты смогут выдвинуть встречные предложения и инициировать голосование.

По итогу обсуждений вопрос снова рассмотрят в правительстве для вынесения официального решения. Его должен будет одобрить президент страны.

Затем заявка Финляндии направится в штаб-квартиру НАТО, передает РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.