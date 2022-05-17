Самолет грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» доставил в Москву более двух тонн инсулина

Фото: Минобороны РФ

Самолет Ил-76 российского грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» доставил в столицу новую партию груза. В нее вошло более двух тонн инсулина. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Сегодня авиакомпания «Волга-Днепр» доставила в Москву более двух тонн инсулина — такой объем позволит обеспечить жизненно необходимым лекарством 30 тысяч пациентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что до конца года планируется доставка еще около 20 тысяч тонн грузов. Авиакомпания переправит такие важные грузы, как медоборудование, медицинские препараты, детскую одежду, ткани, ИТ-оборудование и серверы, авиазапчасти и товары первой необходимости.

Отмечается, что грузоперевозки осуществляются п соглашению с правительством столицы в рамках комиссии по повышению устойчивости экономики, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 мая стало известно, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 19 мая. Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других российских городах.