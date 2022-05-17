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В Китае перечислили последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Полина Долганова
В мире
В Китае перечислили последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Pixabay

Решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс может сделать страну пограничным государством между НАТО и Россией. Об этом говорится в материале китайской газеты Global Times.

По данным издания, Финляндия и Швеция будут находиться на передовой в случае конфликта с РФ. Этот факт напрямую противоречит желанию двух стран обеспечить свою безопасность.

В статье также говорится, что нельзя игнорировать возможность применения Россией военных мер в отношении Хельсинки и Стокгольма, несмотря на заявления западной стороны о неготовности Москвы к прямому противостоянию, передает РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

17 мая в парламенте Финляндии по истечении 14 часов завершились дебаты по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.

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