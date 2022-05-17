Более 12 тысяч историй пополнили проект «Лица Победы» за майские праздники

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 12 тысяч новых историй пополнили всенародный исторический проект Музея Победы «Лица Победы» с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения во вторник, 17 мая.

— Интернет-пользователи по всему миру — и из России, и из зарубежных стран — в период майских праздников загрузили на портал проекта Музея Победы более 12 тысяч биографий родственников, прошедших через Великую Отечественную войну: фронтовиков, тружеников тыла, партизан, подпольщиков, детей войны, — пояснил руководитель проекта Андрей Широков.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Примечательно, что в апреле 2022 года на сайт проекта загрузили более 20 тысяч историй, а портал посетили более 300 тысяч человек.

В прошедшую субботу, 14 мая, в московском Музее Победы прошел XVII Пасхальный фестиваль детского творчества. В мероприятии приняли участие 400 детей и подростков от восьми до 18 лет из многодетных семей, детских домов и социальных учебных центров.

На сцене музея выступили детские группы и вокалисты, которые исполнили патриотические и русские народные композиции, а также песни богословской тематики. Мероприятие провела общественная организация «Пасхальный фестиваль детского творчества».