Более 12 тысяч историй пополнили проект «Лица Победы» за майские праздники
Более 12 тысяч новых историй пополнили всенародный исторический проект Музея Победы «Лица Победы» с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения во вторник, 17 мая.
— Интернет-пользователи по всему миру — и из России, и из зарубежных стран — в период майских праздников загрузили на портал проекта Музея Победы более 12 тысяч биографий родственников, прошедших через Великую Отечественную войну: фронтовиков, тружеников тыла, партизан, подпольщиков, детей войны, — пояснил руководитель проекта Андрей Широков.
Примечательно, что в апреле 2022 года на сайт проекта загрузили более 20 тысяч историй, а портал посетили более 300 тысяч человек.
В прошедшую субботу, 14 мая, в московском Музее Победы прошел XVII Пасхальный фестиваль детского творчества. В мероприятии приняли участие 400 детей и подростков от восьми до 18 лет из многодетных семей, детских домов и социальных учебных центров.
На сцене музея выступили детские группы и вокалисты, которые исполнили патриотические и русские народные композиции, а также песни богословской тематики. Мероприятие провела общественная организация «Пасхальный фестиваль детского творчества».