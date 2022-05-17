ЦОДД призвал водителей отказаться от автомобилей 17 мая

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей столицы отказаться от поездки на автомобиле 17 мая. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 9:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Для утреннего часа пик это сильная загруженность. В городе идет сильный дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент затруднено движение на участках в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Жителей столицы призвали в течение дня пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Он работает в штатном режиме.

Помимо этого, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на дорогах, передает дептранс.

До этого стало известно, что несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта из-за проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения будут в период с 20 по 23 мая.