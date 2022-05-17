Летний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется в Москве 28 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется 28 мая в десяти округах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 17 мая.

Тренировки будут проходить три раза в неделю по единому расписанию. Спортом можно будет заняться на тридцати спортивных площадках и семи крышах районных центров «Место встречи».

Так, с 28 мая по вторникам в 19:00 будут начинаться фитнес-тренировки для взрослых, а по субботам с 11:00 дети от шести до 13 лет и по воскресеньям с 18:00 подростки от 14 лет и взрослые смогут научиться играть в футбол, волейбол, бадминтон и другие летние виды спорта.

Занятия на крышах с конца мая будут начинаться в 19:00 по четвергам, в 12:00 по субботам и в 17:00 и в 19:00 — по воскресеньям. Под открытым небом смогут тренироваться совершеннолетние горожане.

Длительность каждого занятия — один час. Спортсменам-любителям необходимо иметь с собой спортивную одежду, питье, а для тренировок на крышах — гимнастический коврик. Церемония открытия проекта «Мой спортивный район» запланирована на 28 мая в районном центре «Будапешт» в Бибиреве, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что участники акции «Ночь в музее» в столице смогут посетить бесплатные тренировки в музеях в рамках специального проекта Sport and Art. Уточняется, что в парке искусств «Музеон» и в Галерее Ильи Глазунова пройдут тренировки по стретчингу для тех, кто стремится к гибкости и пластичности.