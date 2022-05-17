Количество регистраций на вторичном рынке жилья снизилось в апреле 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Управление Росреестра по Москве в апреле 2022 года зарегистрировало 11 395 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 37,5 процента меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии столицы во вторник, 17 мая.

— По итогам апреля на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы зафиксирован спад числа переходов прав и по отношению к годовому аналогичному показателю, и к предыдущему месяцу. Так, по сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а к прошлогоднему апрельскому показателю — в 1,5 раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошел результат 2020 года, — отметил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, всего с начала года федеральная служба зарегистрировала 52 345 переходов прав на вторичном рынке в столичном регионе — столько было зарегистрировано за весь 2021 год. Примечательно, что по сравнению с 2020 годом показатель вырос на 33,2 процента.

28 апреля сообщалось, что все услуги по госрегистрации прав и кадастрового учета в Москве переведут в онлайн до конца года. Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что за первые месяцы совместной работы ведомства и правительства столицы удалось достигнуть значительных результатов.