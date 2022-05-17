Пушков заявил, что ФРГ заплатит «немалую цену» в случае отказа от нефти РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия должна будет заплатить «немалую цену», если откажется от нефти из России. Такое мнение во вторник, 17 мая, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

— Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придется заплатить немалую цену, — написал он на своей странице в Telegram.

Пушков также заявил, что попытки Берлина отказаться от российского газа являются утопией, так как это приводит к перестройке европейской экономики, которая сформировалась еще в 70-е годы прошлого века.

16 мая информагентство Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца нынешнего года, даже в случае, если ЕС не достигнет согласия по данному вопросу в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

Сообщалось также, что действующий кабинет министров ФРГ планирует продвигать отказ от нефти из России как часть европейских ограничений в ответ на действия Москвы на Украине. Германия уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками сырья, однако список государств, которые восполнят дефицит энергоносителей, в данный момент не оглашается.