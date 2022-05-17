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Детский сад на 200 мест появится в жилом комплексе «ЭкоБунино» в ТиНАО

Александр Афонин
Город
Детский сад на 200 мест появится в жилом комплексе «ЭкоБунино» в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 155 Карта всех событий

Специалисты выдали разрешение на строительство детского сада на 200 мест в жилом комплексе «ЭкоБунино». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— В составе жилого комплекса «ЭкоБунино» планируется построить дошкольное учреждение. Девелопер ГК «МИЦ» получил необходимую разрешительную документацию, действующую до 18 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Площадь строения составит почти три тысячи квадратных метров. Детский сад будет передан в столичную систему образования. В нем организуют восемь групп полного дня для детей от трех до семи лет.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что всего в жилом комплексе планируется построить три школы на 1850 мест и четыре детских сада на 200 мест каждый, передает агентство городских новостей «Москва».

29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства детских садов и школ в разных районах города. По его словам, все начатые стройки продолжаются. Инвестиционная программа Москвы, намеченная на ближайшие три года, сохранится в прежнем виде.

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