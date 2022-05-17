В Ленобласти смягчили ковидные ограничения

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Власти Ленинградской области приняли решение о смягчении коронавирусных ограничений. В регионе разрешили проводить массовые гуляния и зрелищные мероприятия, но количество участников не должно превышать разрешенную норму.

Сообщается, что изменения внесли в антиковидное постановление в Ленобласти. Теперь в регионе можно проводить массовые гуляния и зрелищные мероприятия при количестве участников не более тысячи человек. Соответствующий документ подписал губернатор региона.

При этом все остальные санитарно-эпидемические требования на территории Ленобласти сохраняются, в том числе и ношение масок, передает издание «Невские новости».

Ранее власти Петербурга направили в Роспотребнадзор обращение с предложением отменить в городе обязательный масочный режим. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

При этом не так давно глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что не может отменить масочный режим в Северной столице. Обращение получила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, это может сделать только главный санитарный врач России, передает Nation news.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России. Новые всплески распространения COVID-19 вероятны в стране в мае и июне.