Песков назвал само существование РФ раздражителем для коллективного Запада

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад раздражается от самого факта существования РФ. Такое мнение он выразил во вторник, 17 мая.

Официальный представитель Кремля добавил, что государство утрачивает свой суверенитет, если не может проявить принципиальность в вопросах, которые касаются национальных интересов.

Он отметил, что западная сторона приложит все усилия, чтобы не дать России существовать так, как ей хочется.

Песков также уточнил, что в результате всего произошедшего Соединенные Штаты стали враждебным для РФ государством.

Пресс-секретарь российского лидера подытожил, что Россия достигнет всех поставленных целей, передает ТАСС.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мировое сообщество после введения антироссийских санкций ожидает череда кризисов, а затем образование нового международного порядка без «бессмысленного западного барахла».

Из-за санкций в отношении России, отметил он, начнутся новые эпидемии, наступит упадок деятельности международных институтов.