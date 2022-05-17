Функциональные зоны обустроят в 14 подмосковных парках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сразу в четырнадцати парках культуры и отдыха в текущем году обустроят новые функциональные зоны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отмечают местные власти, тема создания комфортной городской среды для Московской области является одной из приоритетных. Губернатором Андреем Воробьевым поставлена задача держать высокий темп благоустройства.

Отмечается, что при благоустройстве парков специалисты стараются создать условия для всех отдыхающих, чтобы каждый житель мог для себя найти занятие по душе.

На территории девяти парков появятся всесезонные пространства для отдыха детей и взрослых с теневыми навесами со скамьями и многофункциональными игровыми комплексами. В пяти парках установят скейт-площадки. Уже приступили к работам по благоустройству в Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Луховицах.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства территории нового участка будущего парка «Яуза» организуют трассу для катания на BMX и горных велосипедах в пойме реки Яузы.