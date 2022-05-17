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Жилой дом по реновации построят в Зеленограде

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации построят в Зеленограде
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Зеленоград, Заводская улица, 14А Карта всех событий

Жилой дом с рельефным узором построят в Зеленограде по программе реновации. Москомархитектура уже согласовала проектную документацию, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 17 мая.

— Это современный комплекс, без вычурных деталей, но в то же время интересный с точки зрения архитектуры. Для отделки со стороны уличного фронта архитекторы выбрали кирпичные оттенки, а со двора фасады оформят в светло-серый и бежевый цвета. Часть плит на уровне первого этажа, который воспринимается людьми с близкого расстояния, будут иметь рельефный геометрический узор, — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, один корпус будет выполнен в форме буквы П, а другой расположат к первому под углом. Дома образуют закрытый внутренний двор, где обустроят спортивные и детские площадки.

До этого сообщалось, что жилой комплекс с необычной отделкой построят близ ВДНХ. Издалека балконы пяти 21-этажных зданий будут напоминать чешую дракона. Здания будут связаны между собой блоком общественного назначения — там разместятся помещения торговли и питания, а также офисы.

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